'호프' 측, 황정민 사생활 의혹 제기 인물에 강력 대응 "의도적 가해, 법적 검토"

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영화 '호프' 측이 배우 황정민의 사생활 의혹을 제기한 인물에 대해 회사 차원의 강력 대응을 하겠다는 입장을 밝혔다.29일 '호프'의 투자배급사 플러스엠엔터테인먼트와 제작사 포지드 필름은 공동 명의로 발표한 보도자료를 통해 "금번 이슈와 관련해 강한 유감을 표한다"면서 "해당 건은 황정민 배우가 스토킹 피해를 입어 이미 법적 조치까지 이루어진 사안"이라고 못을 박았다.이어 "하지만 이와 관련해 A씨는 악의적으로 편집된 내용을 앞세워 양사를 비롯해 '호프'의 파트너사들에 메일을 보내고 SNS를 통해 배우와 영화를 비방하는 게시물의 업로드와 삭제를 반복하는 등 업무 방해에 해당하는 피해를 유발하고 있다"면서 "심지어 개봉 준비 기간을 비롯해 흥행 변곡점을 맞이하는 구간에도 영화의 순항을 방해하려는 움직임을 보였다"는 피해 상황에 대해 언급했다.양사는 "이는 '호프'의 사업 전반에 타격을 주는 것뿐 아니라 영화를 위해 애쓴 관계자들의 노력과 명예를 악의적으로 실추시키는 행위"라며 "이는 '호프'에 대한 의도적 가해로 규정하고 강력하게 대응하겠다. 양사는 '호프'에 악영향을 끼친 사실에 대한 법적 조치를 적극 검토 중이며 추가 피해 발생 방지를 위해 강경 대응을 이어 나갈 예정"이라고 향후 대책에 대해 밝혔다.최근 A 씨는 사회관계망서비스(SNS)에 황정민과 나눈 것으로 추정되는 메시지와 녹취 파일 등을 공개해 파장을 일으켰다.황정민 소속사 샘컴퍼니는 29일 오후 입장문을 내고 "황정민 관련 악성 게시물 작성자는 황정민을 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 "지난해 작성자를 형사 고소했다"고 전했다.소속사는 "법원은 피의자에 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸다"고 설명했다. 악의적으로 편집된 게시물에 대해서는 추가 법적 조치를 할 예정"이라는 입장을 밝혔다.황정민은 지난 15일 개봉한 영화 '호프'로 관객을 만나고 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)