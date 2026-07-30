왕복 10차선 도로 무단횡단…외국인 보행자 승용차에 치여 숨져

지난 29일 오후 10시11분 대전시 유성구 궁동 충남대 정문 부근 왕복 10차선 도로에서 20대 남성 A 씨가 몰던 아반떼 승용차가 일본 국적의 50대 여성 보행자 B 씨를 치었습니다.



이 사고로 B 씨가 심정지 상태로 구조돼 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했습니다.



운전자인 A 씨 역시 이 사고 충격으로 인근 버스정류장을 들이받으며 부상해 입원한 상태입니다.



추가 사고로 인한 인명피해는 없는 것으로 확인됐습니다.



경찰은 A 씨가 횡단보도가 없는 왕복 10차선 도로를 무단횡단하던 B 씨를 제대로 살피지 못해 사고가 난 것으로 보고 블랙박스 영상 등을 확보해 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 사고 당시 음주나 약물 운전 중이었던 것은 아닌 것으로 확인했다"며 "사고 현장은 횡단보도나 신호등이 없는 차도였다"고 밝혔습니다.



(사진=연합뉴스)