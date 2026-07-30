삼성전자 "메모리 생산능력 최대 70%까지 장기계약 계획"

▲ 삼성전자 평택캠퍼스

삼성전자는 오늘(30일) "메모리 전체 생산능력(CAPA)의 60~70% 수준에서 장기공급계약(LTA)을 계획 중"이라고 밝혔습니다.삼성전자는 오늘 실적발표 컨퍼런스콜에서 "중장기 인공지능(AI) 인프라 확보를 위한 수요가 급증하는 반면 메모리 공급 부족이 장기화할 것이라는 인식이 확산하면서 많은 고객사가 다년 공급 계약을 요청하고 있다"며 이 같은 계획을 공개했습니다.또한 "D램과 낸드 모두 고객사들의 추가 공급 요청이 이어지고, 시장 가격 상승도 지속되는 상황에서 거의 모든 고객이 다년 공급 계약을 요청하고 있다"며 "주어진 CAPA 내에서 고객들의 요청에 모두 대응하는 데 어려움을 겪고 있다"고 부연했습니다.삼성전자는 5대 글로벌 데이터센터 고객사와 이미 계약을 완료했고, AI 수요와 연관된 5개 대형 고객사와도 협상이 완료 단계라고 전했습니다.그러면서 "시간이 지날수록 다년 공급 계약 고객 수는 증가할 것"이라며 "협상 중인 계약들이 완료되면 다년 계약 물량이 현재 중장기 생산 계획 기준으로 CAPA의 60~70% 수준은 충분히 달성 가능할 것"이라고 강조했습니다.(사진=평택시 제공, 연합뉴스)