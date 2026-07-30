뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] 음주? 마약? 다 아니었다…대낮에 '흉기' 들고 춤춘 이유

작성 2026.07.30 16:29 조회수
PIP 닫기
지난 6월 11일 오전 11시경, 광주 남구 일대 공원 인근 도로에 흉기를 들고 있는 사람이 있다는 긴급 신고가 접수됐습니다.

남성은 교차로 한가운데 차를 세운 뒤, 흉기를 들고 춤을 추거나 소리를 지르는 등 기이한 행동을 이어갔는데요.  심지어 지나가는 차량에 머리를 부딪치려 하거나 흉기를 치켜들며 운전자들을 위협했습니다.

급히 현장에 출동한 경찰은 소리를 지르던 남성의 등 뒤로 몰래 다가가 양손의 흉기를 순식간에 낚아챘습니다. 대체 남성은 왜 한낮에 흉기 난동을 벌인 것일까요. 한낮의 위험천만한 흉기 난동의 전말을 현장영상에 담았습니다. 

(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 장유진  / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지