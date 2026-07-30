[현장영상] 음주? 마약? 다 아니었다…대낮에 '흉기' 들고 춤춘 이유

지난 6월 11일 오전 11시경, 광주 남구 일대 공원 인근 도로에 흉기를 들고 있는 사람이 있다는 긴급 신고가 접수됐습니다.



남성은 교차로 한가운데 차를 세운 뒤, 흉기를 들고 춤을 추거나 소리를 지르는 등 기이한 행동을 이어갔는데요. 심지어 지나가는 차량에 머리를 부딪치려 하거나 흉기를 치켜들며 운전자들을 위협했습니다.



급히 현장에 출동한 경찰은 소리를 지르던 남성의 등 뒤로 몰래 다가가 양손의 흉기를 순식간에 낚아챘습니다. 대체 남성은 왜 한낮에 흉기 난동을 벌인 것일까요. 한낮의 위험천만한 흉기 난동의 전말을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)