1년간 청년 민원 41만여 건…"남성은 병역, 여성은 일자리·육아 비중 높아"

▲ 국민권익위원회

국민권익위원회는 최근 1년간 청년(19∼34세)들이 제기한 민원이 월평균 3만 7천 건으로 전년 대비 약 5% 늘었다고 오늘(30일) 밝혔습니다.권익위가 2025년 7월∼2026년 6월 국민신문고에 제기된 청년 제기 민원 41만여 건을 분석한 결과 이같이 나타났습니다.민원인은 분류별로 남성(70.1%), 30∼34세(52.8%), 수도권 거주자(58.2%)가 다수였습니다.남성은 병역 관련 민원이 가장 많았고, 여성은 일자리·육아 관련 민원 비중이 높았습니다.병역 관련해선 군 경력증명서 발급이나 예비군 훈련 불편 문제를 제기하는 민원이 다수였고, 일자리 분야에선 직업훈련 운영 개선, 임금체불 해결 및 퇴직금 지급 등 근로권 보호를 요구하는 민원이 많았습니다.임신·출산·육아 관련 민원은 출산휴가, 육아휴직, 육아기 단축근무 등 일·가정 양립 제도를 이행하지 않는 근무지를 신고하는 내용이 많았고, 난임 시술의 건강보험 적용 확대와 같은 지원 정책 개선 요구도 있었습니다.이밖에 주택공급·대출 요건 현실화, 전세사기 피해 지원 등 주거 관련 요구도 있었고, 청년도약계좌 중도해지 및 전환가입 기준 현실화 등 정책 금융의 개선을 요구하는 민원도 있었습니다.권익위는 분석 결과를 국방부·고용노동부·금융위원회·국토교통부·보건복지부 등 관계기관에 제공해 청년 정책 개선에 활용할 수 있도록 했다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)