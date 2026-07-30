"결과 상관없이 큰 힘"…국토안전관리원 면접자 응원 편지 눈길

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▲ 온라인에 올라온 면접 후기

국토안전관리원이 면접에 참여한 청년 취업 준비생들에게 정성이 담긴 위로 편지를 전달해 눈길을 끌고 있습니다.오늘(30일) 국토안전관리원에 따르면 지난 21일부터 사흘간 진주시 충무공동 진주복합혁신센터에서 '2026년도 제1차 직무 중심 직원 채용' 면접이 진행됐습니다.이번 면접에는 경력직 43명과 신입직 130명 등 총 173명이 응시했습니다.관리원은 면접 조회가 끝난 뒤 응시자들에게 면접비 봉투와 함께 자필 성격의 위로 메시지가 담긴 편지를 전달했습니다.이후 주요 온라인 취업 커뮤니티에는 이번 면접에 참석한 한 지원자가 받은 편지 사진과 후기가 올라와 화제가 됐습니다.공개된 편지에는 '꿈을 이루시기 위해 노력하는 지원자님의 하루하루를 항상 응원하겠습니다' 등 취준생들의 노고를 격려하는 문구가 담겼습니다.이에 대해 누리꾼과 면접 응시자들은 '탈락 여부를 떠나 긴장했던 마음이 녹아내렸다', '결과와 상관없이 면접자를 존중해 주는 배려에 감동했다' 등 기관의 성의에 긍정적 반응을 보였습니다.관리원 관계자는 "이번 편지는 지원자들의 노력에 감사를 표현하기 위해 마련했다"며 "지원자들에게 작은 힘이 되었기를 바란다"고 말했습니다.(사진=국토안전관리원 제공, 연합뉴스)