김지민♥김준호, 부모 된다…"첫 시험관 시술 성공, 세상 다 가졌다"

김지민은 30일 자신의 SNS를 통해 "25년 작년, 우린 영원한 둘이 되었고 26년 올해, 우린 꿈꾸던 셋이 되었다"라며 직접 임신 사실을 공개했다.
이어 "무리하지 말고 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관 시술에서 고맙게도 한 번 만에 찾아온 두룹이(태명)"라고 기쁜 마음을 전했다.
그는 건강 관리와 검사를 거쳐 시험관 시술에 도전했던 과정을 회상하며 "평소 입이 무겁지 않은 제가 비밀을 지켜왔던 건 다 두룹이 힘"이라며 "안정기가 지나 드디어 말하게 됐다. 이젠 저희 둘과 느낌&나리, 그리고 두룹이까지 세상 다 가졌다"라고 가슴 벅찬 소회를 덧붙였다.
김지민은 글과 함께 태아 초음파 사진, 임신테스트기에 두 줄이 뜬 사진을 공개하며 기쁨을 표현했다. 그는 현재 임신 12주에 접어들었고 내년 초 출산하는 것으로 알려졌다.
김준호와 김지민은 지난해 7월 백년가약을 맺었으며, 최근 2세를 갖기 위해 시험관 시술을 진행 중이라고 밝혀 많은 대중의 응원을 받은 바 있다.
[사진 = 김지민 인스타그램]
강선애 기자
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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