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미군 "이란 상대 공습 개시"…엿새 만에 공격 재개

김영아 기자
작성 2026.07.30 10:21 수정 2026.07.30 10:24 조회수
미 중부사령부의 대이란 공습
▲ 형광봉을 들고 전투기를 유도하는 요원의 모습

미군이 엿새 만에 이란에 대한 공습을 재개했습니다.

미 중부사령부는 29일(현지시간) "미 동부시간으로 오늘 오후 8시부터 이란을 상대로 공습을 개시했다"고 밝혔습니다.

미 동부시간 오후 8시는 이란 테헤란 시간으로 30일 새벽 3시 30분입니다.

중부사령부는 이번 공습이 전날 중동에 주둔 중인 미군을 겨냥해 이란이 시도한 공격에 대한 강력한 대응이라고 설명했습니다.

이란은 전날 요르단의 미군 기지를 향해 다수의 탄도미사일을 발사했고, 중부사령부는 해당 탄도미사일을 모두 요격했다고 밝힌 바 있습니다.

미군의 발표 후 게슘섬과 부셰르 등 이란 남부지역 곳곳에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 주요 외신들이 이란 관영매체를 인용해 보도했습니다.

미군의 이란 공습은 지난 23일 이후 엿새 만에 재개된 것입니다.

도널드 트럼프 대통령은 지난 24일 이란과의 대화가 진행 중이며 협상 타결 가능성이 크다면서 미군의 공습 계획을 승인하지 않았습니다.

이로써 13일간 이어지던 미군의 공습이 중단됐고, 양측의 무력 공방은 소강상태를 보여왔습니다.

하지만, 트럼프 대통령은 이날 "이제 우리 차례"라면서 이란의 선제공격에 강력한 응징을 예고했습니다.

미군이 이란 공습을 재개하면서 이란 역시 중동 지역 미국의 동맹국들에 설치된 미군 기지들에 대한 보복 공습을 계속할 것으로 보입니다.

특히 예멘의 후티 반군이나 이라크 민병대 등 친이란 대리 세력들이 미군 기지뿐 아니라 사우디아라비아의 석유시설 및 유조선을 공격하고 이집트 근해의 미국 소유 액화천연가스(LNG) 저장설비도 공격하는 등 전장이 확대되고 있습니다.

여기에 그동안 이란의 공격을 받으면서도 반격에 소극적이던 사우디아라비아도 지난주 후티의 석유시설 공격에 강력히 반격하는 한편 전날 미국과 함께 이라크 친이란 민병대 거점 공습에 나서는 등 이번 전쟁에 제한적으로 가담하고 있습니다.

(사진=미 중부사령부 엑스 계정, 연합뉴스)
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