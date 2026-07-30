"너무 무서웠다"는데 "또 해봐"…'충주맨' 역풍

전 '충주맨' 김선태가 그룹 리센느의 리더 원이가 출연한 한 예능 프로그램에서 '무섭노' 논란을 조명하며, '2차 가해' 논란에 휩싸였습니다.



29일 KBS가 운영하는 유튜브 채널 '케백수 오리지널'에는 '정치권에 내 얘기가 왜 나오노?!'라는 제목의 영상이 공개됐습니다.



이는 KBS의 신규 웹예능이자 김선태가 진행하는 프로그램 영상이었습니다.



영상에서 김선태는 원이에게 "'무섭노' 사건에 대해 가볍게 얘기를 해본다면?" 이라며 질문을 던졌습니다.



그러자 원이는 당혹스러운 표정을 지으며 "저도 사실 너무 놀랐다.



하루 아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서운 거다" 라고 심경을 터놓았습니다.



김선태가 "혹시 '일종의 바이럴이다'라고 말 한 사람은 없냐" 라고 재차 질문을 건네자, 원이는 "그런 생각을 해볼 수도 있긴 한데, 저는 뉴스에 나온다는 게 우리 그룹에 영향이 갈까 봐 걱정이 너무 많이 됐다"고 말했습니다.



이밖에도 김선태는 원이에게 사투리로 "정치판에 내 얘기가 왜 나오노"라고 말해달라며 요청한다던지, 영상에 '이재명', '한동훈' 같은 정치인들의 이름을 해시태그했습니다.



이러한 내용의 영상이 공개된 직후, 누리꾼들 사이에선 '불편하다'는 의견이 터져나왔습니다.



정치권의 압박으로 심리적 부담이 컸을 출연자에게 가벼운 진행 방식과 연출로, 2차 가해를 했단 겁니다.



누리꾼들은 "잠잠해진 걸 다시 끌고 나왔다", "해명의 기회를 주는 게 아니라 이용하는 것 같다"는 등의 반응을 보였습니다.



결국 제작진은 영상의 제목을 수차례 바꾼 끝에 문제의 영상을 포함해 '돈선태' 프로그램의 모든 영상을 비공개 처리했습니다.



아직 KBS 측의 공식적인 해명은 나오지 않고 있습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 최강산, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 화면 출처: KBS)