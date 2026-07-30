어린이 90%, 권장 예방접종 완료…주요국보다 최대 18%p 높아

▲ 어린이 예방접종 (자료사진)

우리나라 어린이 10명 중 9명은 권장 예방접종을 모두 완료한 것으로 나타났습니다.질병관리청 자료에 따르면 연령별 완전 접종률은 1세가 93.2%, 2세가 91.5%, 3세는 90.0%였습니다.2024년과 비교하면 1세 완전 접종률은 0.1% 포인트 하락했고, 3세와 6세는 각각 1.3%p, 1.1%p 상승했습니다.특히 6세 접종률은 해당 연령 통계를 작성하기 시작한 2018년 이후 최고치를 기록했습니다.2세 접종률은 전년보다 2.1%p 하락했는데, 이는 2023년 로타바이러스 백신이 국가예방접종에 포함되며 2세 대상자가 받아야 하는 접종 횟수가 증가한 영향이라고 질병청은 설명했습니다.백신별 예방접종률은 연령대에 따라 88.5∼98.1%로 나타났습니다.접종률은 세종과 울산에서 전 연령에 걸쳐 상대적으로 높게 나타났습니다.국내 예방접종률을 미국, 영국, 호주 등 해외 주요국과 비교한 결과, 주요 6종 백신 모두에서 1∼18%p 높은 예방접종률을 보였습니다.질병청은 국가예방접종 사업을 통해 12세 이하 어린이에게 연령별로 총 19종의 백신 접종을 지원하고 있습니다.