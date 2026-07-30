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사찰서 모의총기 위협 후 50㎞ 도주한 50대…테이저건 맞고 체포

유영규 기자
작성 2026.07.30 09:37 조회수
사찰서 모의총기 위협 후 50㎞ 도주한 50대…테이저건 맞고 체포
▲ 모의총기 위협 피의자 도주 현장

지난 29일 경남 진주에서 약 50km에 달하는 추격전 끝에 경찰에 붙잡힌 50대 남성은 모의총기로 사찰 방문객을 위협한 뒤 달아나다가 테이저건에 맞고 제압된 것으로 나타났습니다.

진주경찰서는 특수협박 및 특수공무집행방해 등 혐의로 50대 A 씨를 입건해 조사 중이라고 오늘(30일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 29일 오후 2시 50분 진주시 집현면의 한 사찰 주차장에서 소지하고 있던 모의총기로 한 방문객을 위협한 혐의를 받습니다.

그는 범행 직후 승용차를 타고 달아나려 했으며, 이 과정에서 도주를 막아서던 또 다른 방문객을 차로 치고 그대로 도주했습니다.

출동한 경찰은 A 씨의 도주로를 차단하며 약 50km에 달하는 추격전을 벌였습니다.

A 씨는 추격하는 경찰관들을 피해 도주하면서 순찰차 3대와 형사기동대 차량 1대를 잇달아 들이받으며 강하게 저항했습니다.

경찰은 A 씨 차량의 도주로를 차단한 뒤 공포탄 2발과 실탄 4발을 발사해 차량을 멈춰 세웠습니다.

이어 삼단봉으로 운전석 유리창을 깨뜨리고 테이저건을 발사해 A 씨를 최종 제압·검거했습니다.

경찰 관계자는 "A 씨를 상대로 모의총기 소지 경위와 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침"이라고 말했습니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
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