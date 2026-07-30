'가능한 사랑' 이창동, 한국 최초 토론토영화제 트리뷰트 어워즈 TIFF 에버트 감독상 수상

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이창동 감독이 제51회 토론토국제영화제((Toronto International Film Festival) 트리뷰트 어워즈(Tribute Awards)의 TIFF 에버트 감독상(TIFF Ebert Director Award by The Tory Family) 수상자로 선정됐다.앞서 신작 '가능한 사랑'​이 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청되며 큰 화제를 모은 데 이어, 이창동 감독이 트리뷰트 어워즈에서 TIFF 에버트 감독상 수상자로 선정되는 영예를 안았다.트리뷰트 어워즈는 뛰어난 영화적 성취와 업적을 기리기 위해 토론토국제영화제에서 매년 개최되는 어워즈로, 이창동 감독이 수상한 TIFF 에버트 감독상은 미국의 저명한 영화 평론가 로저 에버트를 기념하여 제정된 상이자 영화계에 획기적인 변화를 이끌어내며 독창적인 비전을 제시해 온 선구적인 감독의 공로를 기리는 상이다.해당 상은 기예르모 델 토로, 마이크 리, 스파이크 리, 샘 멘데스, 드니 빌뇌브, 클로이 자오 등의 거장들이 수상해 온 가운데, 이창동 감독은 한국 감독 최초로 이름을 올렸다.제51회 토론토국제영화제는 9월 10일~20일 캐나다 토론토에서 열리며 트리뷰트 어워즈 시상식은 9월 13일에 진행된다.이창동 감독은 '오아시스'로 베니스국제영화제 감독상, '시'로 칸영화제 각본상, '버닝'으로 칸영화제 국제비평가연맹(FIPRESCI)상 등을 수상하며 세계 유수의 영화제에서 찬사를 받아 왔다.신작 '가능한 사랑'​은 베니스국제영화제 경쟁 부문 진출 및 토론토국제영화제 갈라프레젠테이션 부문 초청을 받아 해외 관객과 만난다.이창동 감독이 8년 만에 선보이는 신작이자 전도연, 설경구, 조인성, 조여정까지 명실상부 한국을 대표하는 배우들의 만남으로 이목을 집중시키고 있는 '가능한 사랑'은 9월 23일 극장 개봉, 11월 6일 넷플릭스를 통해 공개된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)