뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정규직 취업 못했으니까…구직자 63% "난 '쉬었음' 상태"

'사람인' 조사…쉬었음 정의에 '무기력·구직단념' 응답 1위

작성 2026.07.30 09:39 수정 2026.07.30 09:47 조회수
정규직 취업 못했으니까…구직자 63% "난 '쉬었음' 상태"
▲ 면접 기다리는 구직자

일자리를 구하고 있으면서도 스스로를 '쉬었음' 상태라고 생각하는 구직자가 절반이 넘는다는 조사 결과가 나왔습니다.

오늘(30일) 커리어 플랫폼 '사람인'이 구직자 1천412명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 63.3%가 자신을 '쉬었음' 상태라고 답했습니다.

통계 기준에 따르면 일자리를 구하는 구직자는 '실업자'로 분류되지만, 구직자 10명 중 6명은 자신을 일하지도 구직활동도 하지 않는 '쉬었음' 상태로 여기는 겁니다.

그 이유로는 정규 일자리에 취업하지 못해서(70.9%, 복수응답)라는 답변이 가장 많았습니다.

다음으로 생산성 있는 활동을 안 하는 것 같아서(37.9%), 하는 일 없이 시간을 보내고 있어서(34.6%), 아르바이트 등 경제 활동을 안 하고 있어서(28.9%), 회복·재충전을 위해 요양을 하고 있어서(20.6%)라는 응답이 뒤를 이었습니다.

구직 활동 하는데도…구직자 63% "나는 '쉬었음' 상태" (사진=사람인 제공, 연합뉴스)

하지만 스스로 쉰다고 답한 응답자의 81.4%는 최근 1년간 쉬지 않고 구직 활동을 이어왔거나 다시 취업을 준비 중인 것으로 나타났습니다.

이들은 최근 1년 동안 평균 30곳이 넘는 채용 공고에 지원했으며, 대다수가 한 달 안에 취업하기를 간절히 희망한다고 답했습니다.

구직자들은 '쉬었음' 상태의 의미에 대해 무기력 및 구직 단념 단계(34.8%)라는 부정적 인식이 가장 컸지만, 재정비(28.5%)나 전략적 대기(20.1%) 등 취업을 위한 숨 고르기 단계로 보는 비율도 절반에 달했습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지