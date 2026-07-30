삼성전자 2분기 반도체 영업익 89.2조…완제품은 8천억 적자

▲ 삼성전자

삼성전자가 3분기 연속 역대 최대 실적을 기록한 가운데 반도체 사업으로만 89조 원이 넘는 영업이익을 거뒀습니다.삼성전자는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 89조 4천924억 원으로 지난해 동기보다 1천813.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 오늘(30일) 공시했습니다.매출은 171조 4천995억 원으로 작년 동기 대비 130% 증가했습니다.순이익은 71조 6천245억 원으로 1천299.9% 늘었습니다.영업이익과 매출 모두 역대 분기 최대 실적을 3분기 연속으로 경신한 것입니다.반도체 사업을 담당하는 DS 부문은 매출 127조 5천억 원, 영업이익 89조 2천억 원으로 역대 최대 실적을 경신했습니다.완제품 사업을 담당하는 DX 부문은 부품 원가 상승 영향으로 매출 48조 원, 영업손실 8천억 원의 적자를 기록했습니다.하만은 매출 4조 6천억 원, 영업이익 4천억 원, 디스플레이는 매출 7조 5천억 원, 영업이익 7천억 원을 기록했습니다.하반기에도 반도체 수요 강세가 이어지며, 전사 실적은 성장할 것으로 삼성전자는 예상했습니다.DS 부문은 에이전틱 인공지능(AI) 확산에 따른 수요 강세로 실적 상승세가 지속될 전망이고, DX 부문은 글로벌 불확실성 확대와 부품 비용 상승 등으로 어려운 경영환경이 지속될 것으로 예상돼 사업 경쟁력 강화와 체질 개선을 함께 추진할 방침입니다.