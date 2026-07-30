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이 대통령 "최초의 FTA 파트너 칠레, 소중한 동반자"

강민우 기자
작성 2026.07.30 09:10 조회수
이 대통령 "최초의 FTA 파트너 칠레, 소중한 동반자"
▲ 이재명 대통령이 29일(현지시간) 칠레 산티아고 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령이 "칠레는 중남미 국가 중 제일 처음으로 대한민국 정부를 승인해 줬을 뿐만 아니라 대한민국 최초의 자유무역협정(FTA) 파트너"라며 한-칠레 양국의 인연을 강조했습니다.

칠레를 공식 방문 중인 이 대통령은 현지시간 29일 저녁, 산티아고에서의 첫 일정으로 동포들과의 만찬 간담회에 참석했습니다.

이 자리에서 이 대통령은 "칠레는 지도상으로 보면 대한민국의 가장 먼 나라 중 하나이지만 깊은 우정의 마음이 늘 가까이 이어져 있다"고 말했습니다.

지난 1998년, 정부는 외국과의 FTA 체결을 본격적으로 추진하면서 첫 대상국으로 칠레를 선정했습니다.

이후 1999년 협상이 시작돼 2004년 한국 첫 FTA가 발효됐습니다.

이 대통령은 "전 세계가 대한민국에 대해서 잘 알지 못했던 시절에 우리의 가능성을 먼저 알아보고 손을 내밀어 준 고마운 나라"라며 "대한민국이 세계를 향해 경제의 문을 넓히기 시작했을 때 칠레가 우리의 소중한 동반자가 되어줬다"고 했습니다.

그러면서, "동포들은 대지진과 사회적 혼란 속에서도 더 큰 피해를 본 칠레 이웃들을 위해 성금을 모으고 복구에 힘을 보태셨다"며 "오랜 세월 서로의 손을 놓지 않으며 부단한 노력과 헌신을 통해 우리 대한민국의 위상을 높여온 동포 여러분이 참으로 자랑스럽다"고 말했습니다.

이 대통령은 또 "동포 여러분의 안전과 권익을 지키고 실질적으로 체감할 수 있는 동포 정책과 영사 서비스를 구축해 나가겠다"며 다음 날부터 시행되는 재외동포 금융위임장 전자문서 서비스를 소개했습니다.

이어 "동포 여러분이 겪는 불편은 결코 개인만의 문제가 아니다. 우리 대한민국이 함께 해결해야 할 과제"라며 "세계 어디에 계시든 의지할 수 있는 든든한 버팀목이 돼서 외국에서도 고국의 따뜻한 배려와 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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