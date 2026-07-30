PGA 투어 김시우, 저녁 먹으러 캐나다까지 간 이유는?

▲ 김시우

미국프로골프(PGA) 투어 로켓 클래식에 출전하는 김시우가 저녁 식사를 하러 국경을 건너 캐나다까지 간 사연이 현지 언론에 소개됐습니다.오늘(30일) 미국의 골프채널에 따르면 김시우는 어제 재미교포 선수 마이클 김과 저녁 식사를 하기로 한 식당을 잘못 알고 미국 미시간주 디트로이트에서 캐나다 국경을 건넜습니다.김시우는 약속한 식당을 찾기 위해 구글 앱을 켰는데 불과 2.5㎞ 거리에 있다는 것을 알고 차를 몰았습니다.하지만 이 식당은 같은 이름의 다른 식당이었고, 김시우가 간 곳은 캐나다였습니다.미국의 디트로이트와 캐나다는 강 하나를 경계로 맞닿아 있습니다.김시우는 "통행료 9달러를 내면서 굉장히 비싸다고 생각했다"며 "국경(터널)을 통과한 뒤에야 여기가 캐나다인 줄 알았다"고 말했습니다.김시우는 다시 미국으로 돌아오기 위해 입국 심사관들에게 실수를 설명하느라 진땀을 뺐다고 털어놓았습니다.차량 수색까지 당한 김시우는 "(입국 심사관이) 이번 일요일에 우승할 거냐고 묻길래 '당신이 나를 통과시켜줘야 할 수 있을 것'이라고 답해 줬다"고 말했습니다.우여곡절 끝에 디트로이트로 다시 돌아온 김시우는 예정보다 90분 늦게 마이클 김과 저녁 식사를 했습니다.마이클 김은 X(옛 트위터)에 "캐나다가 아닌 미시간에서 맛있게 식사했다"고 글을 올렸습니다.김시우와 마이클 김은 30일 밤 미국 미시간주 디트로이트의 디트로이트 골프클럽에서 개막하는 로켓 클래식에 함께 출전합니다.(사진=게티이미지)