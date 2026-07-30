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PGA 투어 김시우, 저녁 먹으러 캐나다까지 간 이유는?

유병민 기자
작성 2026.07.30 09:00 조회수
PGA 투어 김시우, 저녁 먹으러 캐나다까지 간 이유는?
▲ 김시우

미국프로골프(PGA) 투어 로켓 클래식에 출전하는 김시우가 저녁 식사를 하러 국경을 건너 캐나다까지 간 사연이 현지 언론에 소개됐습니다.

오늘(30일) 미국의 골프채널에 따르면 김시우는 어제 재미교포 선수 마이클 김과 저녁 식사를 하기로 한 식당을 잘못 알고 미국 미시간주 디트로이트에서 캐나다 국경을 건넜습니다.

김시우는 약속한 식당을 찾기 위해 구글 앱을 켰는데 불과 2.5㎞ 거리에 있다는 것을 알고 차를 몰았습니다.

하지만 이 식당은 같은 이름의 다른 식당이었고, 김시우가 간 곳은 캐나다였습니다.

미국의 디트로이트와 캐나다는 강 하나를 경계로 맞닿아 있습니다.

김시우는 "통행료 9달러를 내면서 굉장히 비싸다고 생각했다"며 "국경(터널)을 통과한 뒤에야 여기가 캐나다인 줄 알았다"고 말했습니다.

김시우는 다시 미국으로 돌아오기 위해 입국 심사관들에게 실수를 설명하느라 진땀을 뺐다고 털어놓았습니다.

차량 수색까지 당한 김시우는 "(입국 심사관이) 이번 일요일에 우승할 거냐고 묻길래 '당신이 나를 통과시켜줘야 할 수 있을 것'이라고 답해 줬다"고 말했습니다.

우여곡절 끝에 디트로이트로 다시 돌아온 김시우는 예정보다 90분 늦게 마이클 김과 저녁 식사를 했습니다.

마이클 김은 X(옛 트위터)에 "캐나다가 아닌 미시간에서 맛있게 식사했다"고 글을 올렸습니다.

김시우와 마이클 김은 30일 밤 미국 미시간주 디트로이트의 디트로이트 골프클럽에서 개막하는 로켓 클래식에 함께 출전합니다.

(사진=게티이미지)
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