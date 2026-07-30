2경기 만에 2안타 친 이정후, 밀워키전 16-3 대승에 앞장

▲ 이정후의 밀워키전 경기 장면

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2경기 만에 또 멀티히트(한 경기 2안타 이상)로 활약해 대승에 기여했습니다.이정후는 오늘(30일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국 메이저리그(MLB) 정규시즌 밀워키 브루어스와 홈경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전, 6타수 2안타 3타점 1득점 경기를 펼쳤습니다.이날 경기로 이정후의 시즌 타율은 0.302(361타수 112안타)로 소폭 올랐습니다.이정후는 2회 첫 타석에서 외야로 잘 맞은 타구를 날렸으나 중견수 정면으로 향하면서 출루에 실패하는 듯했습니다.하지만 밀워키 중견수 개럿 미첼이 포구에 실패하는 실책을 저질러 1루를 밟았고, 윌리 아다메스의 볼넷에 이어 대니얼 수색의 선제 3점 홈런이 터져 홈을 밟았습니다.이정후의 시즌 52번째 득점이자 이날 경기의 결승 득점입니다.3회와 5회 타석에서 내야 땅볼로 물러난 그는 6회 시원한 장타를 터트렸습니다.8대 2로 앞선 원아웃 1, 2루에서 타석에 선 이정후는 브라이스 윌슨의 3구째 몸쪽 낮은 커터를 잡아당겨 총알 같은 우익선상 2타점 2루타를 만들었습니다.시즌 23번째 2루타입니다.7회에는 좌전 1타점 적시타를 때려 멀티히트를 완성했습니다.샌프란시스코는 수색이 홈런 두 방을 쏘아 올리는 활약을 펼친 가운데 밀워키에 16-3으로 대승했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)