설영우, 시즌 1호 도움…즈베즈다는 UCL 3차 예선 진출

▲ 란FC와 UCL 2차 예선 2차전에 선발 출전한 설영우

축구 대표팀 수비수 설영우가 선발 출전해 시즌 1호 도움을 작성한 세르비아 프로축구 츠르베나 즈베즈다가 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 3차 예선에 진출했습니다.즈베즈다는 오늘(30일) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 열린 2026-2027 UCL 2차 예선 2차전에서 란FC(북아일랜드)에 5대 0으로 승리했습니다.1차전 원정에서 4대 0 승리를 따낸 즈베즈다는 1, 2차전 합계 9대 0으로 란FC를 물리치고 3차 예선 진출권을 얻었습니다.즈베즈다는 3차 예선에서 하포엘 베르셰바 FC(이스라엘)와 UCL 플레이오프행 티켓을 놓고 다툽니다.설영우는 이날 4-3-2-1 전술로 나선 즈베즈다의 오른쪽 풀백으로 선발 출전해 후반 25분 니콜라 스탄코비치와 교체될 때까지 70분을 뛰면서 도움 1개를 기록, 팀의 대승에 힘을 보탰습니다.전반 3분 만에 알렉산다르 카타이의 선제 결승 골이 터진 즈베즈다는 전반 추가시간 마르코 아르나우토비치의 추가 골을 앞세워 전반을 2대 0으로 마무리했습니다.즈베즈다는 후반 4분 로이조스 로이주의 쐐기 득점으로 3대 0을 만들었으며, 후반 15분에는 설영우가 페널티지역 오른쪽으로 침투해 골대 앞으로 쇄도하는 아루나우토비치를 향해 정확한 패스를 찔러줬습니다.아르나토우비치가 왼발로 밀어 넣어 자신의 멀티 골을 완성했고, 설영우는 시즌 1호 도움을 완성했습니다.즈베즈다는 후반 34분 오스만 부카리의 마무리 득점이 이어지며 5대 0 대승에 마침표를 찍었습니다.(사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡처, 연합뉴스)