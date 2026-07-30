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[단독] '거제왕', 정식 수사 받는다…측근 2명은 대기발령

배성재 기자
작성 2026.07.30 06:49 조회수
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<앵커>

경남 거제 인근에서만 30년 넘게 일한 50대 경찰 간부의 성 비위 의혹 등에 대해 경찰이 조만간 정식 수사에 나설 방침인 것으로 확인됐습니다. 후배 여경 성추행 의혹에 가담한 정황이 포착된 측근 경찰 간부 2명도 대기발령 조치됐습니다.

모닝 줌인, 배성재 기자입니다.

<기자>

이른바 '거제왕'으로 불리는 A 경정이 후배 여경들을 성추행했다는 의혹에 대해 경찰청 감찰팀이 정식 수사를 의뢰한다는 내부 방침을 세운 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

감찰만으로는 사실관계를 규명하기에 부족해 강제 수사가 필요하다고 판단한 겁니다.

또 A 경정의 지역 내 영향력 탓에 피해자들이 진술을 부담스러워하는 점도 고려됐다고 경찰 관계자는 설명했습니다.

이르면 이번 주 안에 경남, 부산 등 거제 인근 지역이 아닌 다른 지방경찰청에서 수사에 착수하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.

이달 초부터 현지 조사에 나섰던 감찰팀이 확인한 피해 여경 숫자만 10명 안팎으로, A 경정의 성 비위는 지난 수년간 상습적으로 이뤄진 것으로 보고 있습니다.

[지역 경찰 관계자 : 여경들한테 스스럼없이 손을 대는 사람이었어요. 끌어안는다거나 아니면은 막 뽀뽀를 하려고 한다든가.]

경찰은 감찰 결과, 해당 성 비위에 가담한 정황이 확인된 A 경정의 측근 경찰 간부 2명도 최근 대기발령 조치했습니다.

거제경찰서에 근무했던 경정과 경감 계급으로, 술자리에 후배 여경들을 불러 A 경정과 함께 성추행 등을 저지른 정황이 확인된 것으로 알려졌습니다.

현재 병가 휴직 중인 A 경정은 지난 주말 부인을 통해 사직서를 제출했지만 경찰청은 진상 규명이 마무리될 때까지 사표를 수리하지 않겠다는 입장을 재확인했습니다.

고강도 감찰을 통해 A 경정의 다양한 비위 정황들이 이미 확인된 것으로 알려져, 이를 바탕으로 진행될 경찰 수사의 파장이 상당할 전망입니다.

(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 안여진)
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