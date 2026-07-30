1. '구마모토 강진' 사망자 14명…어젯밤 규모 5.8 여진



일본 구마모토 강진 사망자가 더 늘어 지금까지 14명이 숨진 것으로 파악됐습니다. 어젯밤(29일)에는 규모 5.8의 여진이 발생해서 우리나라 남부 지역에서도 흔들림이 감지됐습니다.



2. 5연속 금리 동결…9월 인상 가능성에 미 증시↓



미국 연준이 올 들어 5차례 연속 기준금리를 동결했습니다. 물가 안정을 위해 9월에는 금리를 올릴 것이라는 전망이 나오며 미 증시 3대 지수가 일제히 하락했습니다.



3. '6천피' 붕괴…"단일종목 레버리지 총량 관리"



코스피가 이틀 연속 급락하면서 5천600선까지 밀렸습니다. 금융당국은 증시 변동폭을 키우는 단일종목 레버리지 ETF에 대해 개인별로 투자 한도를 설정하기로 했습니다.



4. '보완수사권 폐지' 오늘 본회의 상정…국힘 '필리버스터'



검사의 보완수사권을 아예 없애는 형사소송법 개정안이 범여권 주도로 오늘 본회의에 상정될 예정입니다. 국민의힘은 필리버스터로 맞설 것으로 보입니다.