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황정민, 사생활 의혹 부인…"악의적 게시물"

고희경 기자
작성 2026.07.30 08:36 수정 2026.07.30 08:40 조회수
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배우 황정민 씨가 SNS에서 불거진 사생활 의혹을 부인하면서 스토킹 피의자가 작성한 악의적인 게시물이라고 주장했습니다.

최근 SNS에는 황정민 씨와 자신이 부적절한 관계였다는 글과 함께 황정민 씨와 나눴다는 문자와 통화 녹취 등이 담긴 게시물이 올라왔습니다.

이에 대해 황정민 씨 측은 글 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자라며, 지난해 피의자 A 씨를 형사 고소했다고 밝혔습니다.

법원에서 세 차례 접근금지 등을 부과했고, 스토킹 혐의로 벌금 3백만 원의 약식명령을 내렸다는데요.

SNS 게시물에 대해서는 추가 법적 조치를 예고했습니다.

어제(29일) 일부 매체에 따르면 A 씨가 황정민 씨를 상대로 2억 원의 손해배상 소송도 제기한 것으로 알려졌는데요.

황정민 씨가 사업 등을 제안했다가 일방적으로 취소해 손해를 봤다고 주장한 것으로 알려졌습니다.
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