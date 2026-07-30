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지자체가 시민과 기싸움?…공식 계정서 '설전'

고희경 기자
작성 2026.07.30 08:16 조회수
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끝으로 한 지자체의 공식 계정에서 시민들과 설전이 있었다고요?

최근에 전남광주통합특별시 공식 유튜브 채널이 시 정책과 명칭을 비판하는 이용자들에게 잇따라 조롱성 댓글을 남겨서 논란이 됐습니다.

한 이용자가 '빨리 졸업하고 탈 광주해야지'라고 적자 공식 계정은 '그렇게 생각하시면 하루 빨리'라고 답했는데요.

또 통합 시 명칭을 두고 동네 아파트 이름 같다고 비판하자 '미래를 잘 보시나 봐요, 동네 아파트 이름은 죄다 영어던데'라며 비꼬는 듯한 댓글을 남기기도 했습니다.

여기에 일부 비판 댓글에는 좋아요와 조롱성 이모티콘을 남긴 사실이 알려지면서 논란은 더욱 커졌는데요.

온라인에서는 공식 계정이 시민들과 기싸움을 벌였다는 비판이 잇따랐습니다.

논란이 커지자 통합특별시는 담당자의 개인적인 감정이 담긴 부적절한 댓글이었다며 공식 사과하고 문제가 된 댓글을 모두 삭제했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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