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곧 출국이었는데…"다음에 가자" 줄줄이 취소

고희경 기자
작성 2026.07.30 08:09 조회수
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먼저 여름 휴가로 일본 가려는 분들 많았을 텐데 구마모토현에서 지진이 난 뒤로 취소하는 사례가 잇따르고 있다고요?

일본 규슈는 한국인들이 많이 찾는 대표 관광지인데요.

구마모토로 출국을 앞뒀던 여행객들은 정상적인 여행이 어려울 것 같다며 예약을 취소했고 다음 주 여행을 계획했던 사람들도 관광할 분위기가 아니라며 일정을 접는 사례가 이어지고 있습니다.

일본 여행 커뮤니티에는 안전이 가장 중요하다, 다음에 가면 된다는 반응도 잇따랐는데요.

10년 전 구마모토현에서 대규모 지진이 발생했을 때도 일주일 만에 주요 여행사의 관광 상품을 2,000명 이상이 취소했었습니다.

피해 복구와 구조 작업이 계속 이어지는 가운데 가장 걱정스러운 건 추가 강진 가능성입니다.

일본 기상청은 일주일 안에 강한 지진이 다시 발생할 가능성을 경고했는데요.

주후쿠오카 총영사관도 현재 체류 중인 우리 국민들에게 여진에 각별히 주의해 달라고 당부했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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