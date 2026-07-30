두 번째 알찬 뉴스 살펴볼까요.
청계천 첨벙첨벙.
물놀이 소식입니다.
요즘처럼 더운 날 청계천에서 발 담그면서 더위 식히는 분들이 참 많더라고요.
내일부터 관련한 본격 축제가 열립니다.
서울시가 내일부터 다음 달 9일까지 청계천 청계폭포에서 광통교까지 120m 구간에서 시민체험형 축제 청계천 물 첨벙첨벙을 운영합니다.
지난해 처음 열렸을 때 5만 2000여 명이 다녀갈 만큼 큰 호응을 얻었습니다.
수변 산책로에 휴게 의자, 그늘막이 마련되고요.
물놀이용 신발까지 무료로 대여를 해줍니다.
따로 준비물 없이도 이렇게 첨벙첨벙 즐길 수 있는 거죠.
운영 시간은 내일 오전 11시부터 오후 6시까지입니다.
퇴근하고 가지 못하는 건 좀 아쉽지만 주말에라도 청계천 가서 첨벙첨벙 즐겨보시기 바라겠습니다.
(화면출처 : 서울특별시 홈페이지)
31일∼8월 9일, '청계천 첨벙첨벙' 축제 열린다
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