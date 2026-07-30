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운전할 때 주의해야…안 지켰다간 '벌점 10점'

이강 기자
작성 2026.07.30 07:37 조회수
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오늘 아침 여러분 알면 좋을 뉴스들 한눈에 쏙 정리를 해 봤습니다.

알찬 뉴스로 이어가겠습니다.

오늘의 첫 번째 알찬 뉴스. 깜빡이 벌점 10점. 여러분 운전자라면 안전띠 꼭 매야 하고요.

왼쪽으로 갈 때는 왼쪽 깜빡이, 오른쪽으로 갈 때 오른쪽 깜빡이 켜야 합니다.

무슨 당연한 소리를 하냐고요.

그 당연한 걸 지키지 않아서 앞으로 벌점 10점을 받을 수도 있습니다.

지금까지는 위반해도 벌점 없었습니다.

범칙금만 3만 원 부과됐었거든요.

하지만 경찰청 앞으로는 안전띠와 오토바이 안전모 미착용 그리고 방향 지시등 미점등에 대해서 각각 벌점 10점 부과하는 방안을 추진합니다.

경찰청은 다음 달부터 두 달 동안 홍보를 하고요.

10월부터 석 달 동안은 집중 단속에 나설 계획입니다.

실제로 안전띠를 매지 않은 경우에 사고가 났을 때 사망률 착용자보다 2배 이상 높았다고 하니까요.

벌점 때문이 아니라 여러분의 안전을 위해서라도 이러한 규정은 잘 지켜야겠습니다.
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