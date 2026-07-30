"지원해볼까" 수험생들 '들썩'…'성심당과' 인기

세 번째 핫토픽 살펴보도록 할까요.



요즘은 취업 연계가 가능한 학과들이 인기잖아요.



대표적으로 삼전닉스와 연계되는 반도체 학과 등이 있습니다.



그리고 이번에는 대전의 유명 빵집 성심당과 연계한 성심당학과가 생겨 수험생들의 눈길을 끌고 있다는 소식입니다.



대전의 우송정보대입니다.



기존 2학년의 1년 교육 과정이었던 성심당반이 내년부터는 정식 학과로 확대되면서 신입생을 모집할 예정입니다.



올해 입시를 치르는 수험생부터 성심당 취업을 목표로 성심당과에 지원을 할 수 있는 건데요.



대학 측은 일반 전형에서 내신 성적과 면접을 반영해 35명을 선발할 예정이라며 지역과 상관없이 지원할 수 있다고 설명했습니다.



제과제빵을 진로로 삼은 수험생들도 많잖아요.



벌써부터 관심이 뜨겁습니다.



아무래도 성심당의 인기가 전국적이다 보니 입시 경쟁도 치열할 거라는 관측도 함께 나오고 있습니다.



(화면출처 : 우송정보대학 제과제빵학부 홈페이지)