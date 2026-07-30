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미국 금리 3.50∼3.75%로 5연속 동결…"9 대 3 표결로 동결 결정"

박찬범 기자
작성 2026.07.30 04:03 조회수
미국 금리 3.50∼3.75%로 5연속 동결…"9 대 3 표결로 동결 결정"
▲ 케빈 워시 미국 연방준비제도 의장

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 현지시간 어제(29일) 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했습니다.

연준은 이날 종료된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 기준금리를 이같이 유지하기로 결정했다고 밝혔습니다.

기준금리 동결은 올해 1월, 3월, 4월, 6월에 이어 5차례 연속입니다.

케빈 워시 연준 의장이 새로 취임한 이후 기준금리를 동결한 것은 2연속입니다.

연준은 이번 금리 동결이 FOMC 위원 12명 가운데 찬성 9표, 반대 3표의 표결로 결정됐다고 밝혔습니다.

이는 지난 6월 FOMC 회의에서 만장일치로 동결을 결정한 것과는 다릅니다.

연준은 베스 해먹, 닐 카슈카리, 로리 로건 등 3명이 금리를 0.25%포인트(P) 인상하는 것을 주장하며 반대표를 던졌다고 밝혔습니다.

미국과 이란 사이의 전쟁이 다시 격화하면서 국제유가를 끌어올리고, 미국 내 물가도 다시 치솟은 상황을 반영해 금리 인상을 주장했을 것으로 보입니다.

연준의 이날 금리 동결 이유를 설명하는 성명은 지난달 회의 때 내놓은 성명과 표결 수와 반대 위원이 누군지와 그 이유를 밝힌 것 외에 거의 같았습니다.

연준은 "중동 분쟁 등으로 인한 불확실성이 고조됐음에도 경제 활동은 견조한 속도로 확대되고 있다"고 밝혔습니다.

이어 "생산성 향상과 자본 투자는 강력하다. 일자리 증가는 노동력과 보조를 맞추고 있으며, 실업률은 거의 변화가 없다"고 덧붙였습니다.

연준의 이번 금리 동결로 한국(2.75%)과 미국의 금리 차도 상단 기준 1.00%포인트를 유지했습니다.

한국은행 금융통화위원회는 지난 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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