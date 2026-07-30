기아 멕시코서 전기차 생산·판매…9천400억 원 투자

기아가 전기차 생산과 재생에너지, 충전 인프라 구축을 위해 멕시코에 6억 4천900만 달러(9천400억 원)를 투자합니다.



호라시오 차베스 기아 멕시코 법인장은 현지시간 어제, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 정례 기자회견에 참석해 이같이 밝혔습니다.



기아는 누에보레온주 페스케리아 공장의 라인을 개조해 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 'EV3' 모델을 생산할 예정입니다.



해당 라인은 오는 8월 4일부터 본격 가동됩니다.



이 프로젝트를 통해 올해 500명의 고용이 창출되고, 2027년부터 2030년 사이에 1천500개의 직접 일자리가 생길 전망입니다.



차베스 법인장은 "기존 공장을 그대로 활용하기 위해 생산 라인을 개조했다"며 "멕시코산 전기차를 최초로 생산·판매하게 됨으로써 멕시코의 산업·기술 역량을 강화하게 될 것"이라고 말했습니다.



회견에 동석한 마르셀로 에브라르드 멕시코 경제부 장관은 "한국에서 전량 생산하던 EV3의 멕시코 생산 초기 부품 국산화율은 27%에서 시작해 점진적으로 확대될 것"이라면서 국제 통상의 불확실성 속에서도 기아가 멕시코에 보여준 신뢰를 높이 평가한다고 했습니다.



기아는 전기차 외에도 페스케리아 산업단지 내에 태양광 발전소 건립, 공공장소 충전 인프라 구축 등에도 투자를 진행합니다.



셰인바움 멕시코 대통령 역시 이번 발표가 멕시코에 대한 글로벌 기업의 신뢰를 증명하는 것이라고 강조했습니다.



셰인바움 대통령은 "기아의 투자는 우리나라에 대한 신뢰를 보여준다"며 "생산되는 전기차의 상당 부분은 멕시코 내수 시장에 공급될 예정"이라고 말했습니다.