민주 당권 주자 첫 TV 토론…'민생'·'개혁'·'안정' 내세워

▲ 방송 토론회 갖는 민주당 당대표 후보들

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 송영길·정청래·김민석 후보가 첫 방송 토론에서 각각 '민생', '개혁', '안정'을 내세우며 당원들의 지지를 호소했습니다.세 후보는 어젯밤(29일) 서울 MBC에서 열린 TV 토론회에서 당대표가 갖춰야 할 리더십을 제시하며 자신이 이재명 정부 성공과 내년 지방선거 승리를 이끌 적임자라고 강조했습니다.송영길 후보는 최근 경제 상황을 거론하며 민생 해결 능력을 자신의 강점으로 내세웠고, "당청 관계가 흔들리고 자기 정치와 파벌 싸움에 국민이 불안해하는 상황을 바로잡을 당대표가 필요하다"고 밝혔습니다.정청래 후보는 "김대중, 노무현, 문재인, 이재명 네 명이 대통령을 지지했던 사람들을 하나로 모으겠다"며 당의 통합과 개혁을 동시에 이끌겠다고 강조했습니다.김민석 후보는 국정 운영의 안정성을 핵심 가치로 제시하며 "국정 성공과 총선 승리에도 안심하고 일을 맡길 수 있는 든든한 당대표가 필요하다"고 언급했습니다.(사진=국회사진기자단, 연합뉴스)