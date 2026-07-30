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그리스 파로스·크레타섬에 산불…소방관 2명 사망

박찬범 기자
작성 2026.07.30 01:42 조회수
그리스 관광지인 파로스섬과 크레타섬에 산불이 발생해 이를 진압하던 소방관 2명이 순직했다고 AFP통신 등이 현지시간 어제(29일) 보도했습니다.

그리스 소방 당국에 따르면 파로스 섬 화재는 지난밤사이 서부 쓰레기 매립지에서 시작돼 강풍을 타고 남쪽으로 번졌습니다.

당국은 불길이 확산하자 주민 피해를 막기 위해 10개 마을에 대피 명령을 내렸습니다.

실제로 집을 떠나 대피한 주민과 관광객 숫자는 확인되지 않았습니다.

이날 오후 크레타섬에서도 산불이 발생해 진압 과정에서 소방관 2명이 숨졌습니다.

소방당국은 이 지역의 산불 진압을 위해 소방대원 125명을 투입했습니다.

올해 들어 프랑스 전역에서 11만 6천85㏊, 스페인에서 15만 3천㏊가 산불로 소실됐습니다.

최근 불길 확산세는 잦아들었지만 폭염이 겹치면서 당국은 진화에 어려움을 겪는 것으로 알려졌습니다.
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