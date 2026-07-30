"모두 레버리지 때문은 아냐" 발언에 빗발친 '질타'

<앵커>



이렇게 널뛰는 주가의 주요 원인으로 지목되는 것이 단일종목 레버리지 ETF입니다. 그런데 청와대 김용범 정책실장이 이 원인을 시장 구조와 개인 투자자 탓으로 돌리는 발언을 해 논란입니다. 여야는 금융당국 수장들을 국회로 불러 대책을 따져 물었습니다.



김보미 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 수행 중인 김용범 청와대 정책실장.



최근 국내 증시의 극심한 변동성과 관련해 "상당히 많은 문제가 단일종목 레버리지 ETF 하나로 귀결되는 것처럼 말하는데 꼭 그렇진 않다"고 언급했습니다.



그러면서 "레버리지 ETF뿐만 아닌 전반적 상황을 점검해야 한다"고 강조했습니다.



우리나라 자본시장의 구조적인 요인에 무게를 둔 발언입니다.



어제(29일) 국회 정무위원회 전체회의.



국민의힘 의원들은 김 실장 발언에 대해 '책임 회피용 궤변'이라고 비판했습니다.



[신동욱/국민의힘 의원 : '우리나라만 그런 것 아니에요' 이렇게 얘기하고 있습니다. 지금 국민 눈높이에 맞는 발언입니까?]



해당 상품이 넉 달 만에 속전속결로 승인된 배경을 밝히라며 국정조사도 요구했습니다.



[박대출/국민의힘 의원 : 폭락 사태 이것은 금융위와 금감원발 인재다, 이렇게 진단을 합니다.]



[이찬진/금융감독원장 : 이 부분에 대해서 무겁게 지금 받아들이고 있고요.]



민주당에서도 증시 변동성을 증폭시킨 책임은 피할 수 없다는 지적이 나왔습니다.



[김용만/민주당 의원 : 이것(레버리지 ETF) 때문에 지금 변동성이 있다고도 봐도 저는 무리가 아니라고 생각을 하는데, 동의하십니까?]



현재 2배로 설정된 레버리지 배율을 조정하고, 전문 투자자만 신규 매수를 허용하는 등 대책을 서둘러 마련하라는 목소리도 나왔습니다.



[김현정/민주당 의원 : (배율이) 현재 2배잖아요.]



[이억원/금융위원장 : (배율 낮추는 게) 변동성 완화 측면이라는 부분에서는 효과가 있을 것 같고요.]



이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 "변동성이 확대된 데 대해 무겁게 생각한다"면서 사과의 뜻을 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 박태영)