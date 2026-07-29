왕옌청, 다승 공동 선두…한화, 롯데에 역전승

▲ 한화 왕옌청

프로야구 한화 이글스의 아시아 쿼터 투수 왕옌청이 다승 공동 선두로 올라섰습니다.왕옌청은 오늘(29일) 대전 한화생명 볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 롯데 자이언츠와 홈경기에서 7이닝 동안 탈삼진 2개를 곁들이며 7안타 2실점으로 막았습니다.한화가 5대 3으로 이기면서 승리투수가 된 왕옌청은 시즌 9승(4패)째를 수확해 임찬규, 앤더스 톨허스트(이상 LG 트윈스), 애덤 올러(KIA 타이거즈), 곽빈, 최민석(이상 두산 베어스)과 다승 공동 1위가 됐습니다.롯데는 1회초 황성빈과 고승민의 연속 안타에 이어 빅터 레이예스가 병살타를 쳤지만, 선취점을 뽑았습니다.이어 한동희가 솔로 홈런을 날려 2대 0으로 앞섰습니다.한화는 3회말 이원석의 적시타로 1점을 만회한 뒤 4회말 김태연이 좌월 솔로아치를 그려 2대 2 동점을 만들었습니다.6회에는 우월 2루타를 친 김태연이 후속 땅볼로 득점해 3대 2로 역전한 한화는 7회말 채은성과 허인서의 연속 2루타와 이도윤의 희생플라이로 2점을 추가해 5대 2로 달아났습니다.롯데는 8회초 고승민의 적시타로 1점을 만회했으나 재역전에는 실패했습니다.한화 김태연은 4타수 4안타의 맹타를 휘둘렀습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)