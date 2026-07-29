당국 "단일종목 레버리지 개인투자 한도 설정…즉시 추진"

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관를 비롯한 참석자들이 29일 정부서울청사에서 열린 긴급 시장상황점검회의에 앞서 사진 촬영을 하고 있다.

금융당국이 단일종목 레버리지 ETF 거래가 증시 변동성을 키우는 원인으로 지목되자 개인별 투자 한도 설정 등 총량 관리에 나서기로 했습니다.구윤철 부총리와 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장은 오늘(29일) 저녁 정부서울청사에서 긴급 시장상황점검회의를 열어 이같이 결정했습니다.이에 따라 개인들의 금융투자상품 총투자액에서 단일종목 레버리지 비중을 20% 이내로 제한하는 식으로 투자 제한을 둘 계획입니다.또, 과도한 거래를 막기 위해 선물시장의 과다호가부담금을 적용하는 등 거래 비용 부담을 높이고, 투자 전 사전교육에 더해 모의거래도 도입하기로 했습니다.이들 조치는 즉각 실시됩니다.아울러 시장 상황에 따라 레버리지와 인버스 상품 배율을 탄력적으로 운영하는 홍콩의 레버리지 배율 조정 사례 등을 고려해 긴급 상황에서 당국이 시장 안정화 조치를 할 수 있는 법적 근거를 마련하기로 했습니다.금융당국은 앞서 지난 16일 기본예탁금을 1천만 원에서 3천만 원으로 높이고 신규 상장을 중단하는 등 단일종목 레버리지 상품 보완 조치를 발표했습니다.그러나 최근 코스피 6천선이 무너지는 등 한국 증시가 다른 나라와 비교해 큰 폭의 변동성을 보이자, 당국은 당분간 최고 수준의 경계감을 가지고 24시간 모니터링 체계를 지속하겠다고 밝혔습니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)