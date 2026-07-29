홈런 선두 김도영, 31호 스리런 '쾅'…KIA, 삼성 잡고 4위 복귀

▲ KIA 타이거즈가 김도영

KIA 타이거즈가 김도영의 홈런포를 앞세워 하루 만에 4위에 복귀했습니다.KIA는 오늘 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 삼성 라이온즈와 방문 경기에서 김도영의 스리런 홈런을 포함해 14안타를 몰아쳐 9대 4로 승리했습니다.2연패에서 벗어난 KIA는 이날 패한 두산 베어스를 제치고 4위로 한 계단 올라섰습니다.KIA는 경기를 시작하자마자 타선이 폭발했습니다.1회초 중전 안타를 친 박재현이 2루 도루에 성공하자 박상준이 중전 적시타를 날려 선취점을 뽑았습니다.계속된 원아웃 만루에서 김호령과 하주석, 김태군이 연속 안타를 때려 3점을 추가한 KIA는 타순이 한 바퀴 돈 2사 후 박재현이 2타점 우전 안타를 날려 6대 0으로 크게 앞섰습니다.끌려가던 삼성은 5회말 전병우가 솔로 홈런을 날리며 반격에 나섰습니다.6회말에는 구자욱과 르윈 디아즈의 2루타로 1점을 추가한 뒤 이재현이 좌월 투런 홈런을 날려 4대 6으로 추격했습니다.그러나 KIA는 8회초 김도영이 직선 타구로 좌측 펜스를 넘어가는 3점 홈런을 터뜨려 승부를 갈랐습니다.시즌 31호 홈런을 기록한 김도영은 오스틴 딘(30홈런·LG 트윈스)을 제치고 단독 1위를 지켰습니다.KIA 선발 시라카와 게이쇼는 5회까지 삼진 5개를 뽑으며 3안타 1실점으로 막아 시즌 3승(4패)째를 거뒀습니다.삼성 선발 양창섭은 6회까지 12안타를 맞고 6실점해 올 시즌 8연승을 달리다 첫 패를 당했습니다.(사진=연합뉴스)