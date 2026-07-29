[단독] '거제왕' 정식 수사받는다…측근 2명은 대기 발령

<앵커>



경남 거제 인근에서만 30년 넘게 근무한 50대 경찰 간부의 성비위 의혹 등에 대해 경찰이 감찰을 진행 중인데요. 조만간 정식 수사에 나설 방침인 것으로 확인됐습니다. 후배 여경들을 성추행했다는 의혹에 가담한 정황이 포착된 측근 경찰 간부 2명도 대기 발령 조치됐습니다.



배성재 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



이른바 '거제왕'으로 불리는 A 경정이 후배 여경들을 성추행했다는 의혹에 대해 경찰청 감찰팀이 정식 수사를 의뢰한다는 내부 방침을 세운 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



감찰만으로는 사실관계를 규명하기에 부족해, 강제 수사가 필요하다고 판단한 겁니다.



또, A 경정의 지역 내 영향력 탓에 피해자들이 진술을 부담스러워하는 점도 고려됐다고 경찰 관계자는 설명했습니다.



이르면 이번 주 안에 경남, 부산 등 거제 인근 지역이 아닌 다른 지방경찰청에서 수사에 착수하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.



이달 초부터 현지 조사에 나섰던 감찰팀이 확인한 피해 여경 숫자만 10명 안팎으로, A 경정의 성비위는 지난 수년간 상습적으로 이뤄진 것로 보고 있습니다.



[지역 경찰 관계자 : 여경들한테 스스럼없이 손을 대는 사람이었어요. 끌어안는다거나 아니면은 막 뽀뽀를 하려고 한다든가.]



경찰은 감찰 결과, 해당 성비위에 가담한 정황이 확인된 A 경정의 측근 경찰 간부 2명도 최근 대기 발령 조치했습니다.



거제경찰서에 근무했던 경정과 경감 계급으로, 술자리에 후배 여경들을 불러 A 경정과 함께 성추행 등을 저지른 정황이 확인된 것으로 알려졌습니다.



현재 병가 휴직 중인 A 경정은 지난 주말 부인을 통해 사직서를 제출했지만, 경찰청은 진상 규명이 마무리될 때까지 사표를 수리하지 않겠다는 입장을 재확인했습니다.



고강도 감찰을 통해 A 경정의 다양한 비위 정황들이 이미 확인된 것으로 알려져, 이를 바탕으로 진행될 경찰 수사의 파장이 상당할 전망입니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 안여진)