김용범 발언에 질타 빗발쳤다…레버리지 언급 어땠길래

<앵커>



국내 증시가 극심한 변동성을 보이는 것에 대해, 김용범 청와대 정책실장이 "단일종목 레버리지 ETF 때문은 아니"라고 말했습니다. 또, 개인들이 역동적으로 투자하는 특성과 맞물려있다고 했습니다. 반면 국회에 출석한 이억원 금융위원장은 "책임이 무겁다"고 고개를 숙였습니다. 야당은 '주가 폭락 사태는 인재'라고 질타했습니다.



김보미 기자가 전하겠습니다.



<기자>



이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 수행 중인 김용범 청와대 정책실장.



최근 국내 증시의 극심한 변동성과 관련해, "상당히 많은 문제가 단일종목 레버리지 ETF 하나로 귀결되는 것처럼 말하는데, 꼭 그렇진 않다"고 언급했습니다.



그러면서 "레버리지 ETF뿐만 아닌 전반적 상황을 점검해야 한다"고 강조했습니다.



우리나라 자본시장의 구조적인 요인에 무게를 둔 발언입니다.



오늘(29일) 국회 정무위원회 전체회의.



국민의힘 의원들은 김 실장 발언에 대해 '책임 회피용 궤변'이라고 비판했습니다.



[신동욱/국민의힘 의원 : '우리나라만 그런 것 아니에요' 이렇게 얘기하고 있습니다. 지금 국민 눈높이에 맞는 발언입니까?]



해당 상품이 넉 달 만에 속전속결로 승인된 배경을 밝히라며 국정조사도 요구했습니다.



[박대출/국민의힘 의원 : 폭락 사태 이것은 금융위와 금감원발 인재다, 이렇게 진단을 합니다.]



[이찬진/금융감독원장 : 이 부분에 대해서 무겁게 지금 받아들이고 있고요.]



민주당에서도 증시 변동성을 증폭시킨 책임은 피할 수 없단 지적이 나왔습니다.



[김용만/민주당 의원 : 이것(레버리지 ETF) 때문에 지금 변동성이 있다고도 봐도 저는 무리가 아니라고 생각을 하는데, 동의하십니까?]



현재 2배로 설정된 레버리지 배율을 조정하고, 전문 투자자만 신규 매수를 허용하는 등 대책을 서둘러 마련하라는 목소리도 나왔습니다.



[김현정/민주당 의원 : (배율이) 현재 2배잖아요.]



[이억원/금융위원장 : (배율 낮추는 게) 변동성 완화 측면이라는 부분에서는 효과가 있을 것 같고요.]



이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 "변동성이 확대된 데 대해 무겁게 생각한다"면서 사과의 뜻을 밝혔습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승희, 디자인 : 박태영)