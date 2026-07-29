차들도 놀라 멈췄다…"아래로!" 쇼핑몰 폭발 직후 영상엔

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<앵커>일본 규슈 구마모토현 지진 피해가 커지고 있습니다. 규모 7.1 강진으로 인한 건물 붕괴와 대형 쇼핑몰 폭발로 지금까지 13명이 숨진 것으로 파악됐습니다. 먼저 쇼핑몰 폭발 사고의 위력을 알 수 있는 당시 영상부터 보시겠습니다.첫 소식, 김용태 기자의 보도입니다.<기자>일본 규슈 구마모토현에서 첫 지진이 발생한 지 1시간 20여 분 지난, 어제(28일) 오후 5시 46분.대형 쇼핑센터 이온몰이 폭발했습니다.연기를 내뿜으며 순식간에 폭발했고, 그 충격으로 건물 파편들이 사방으로 쏟아져 내렸습니다.같은 시각 근처를 지나던 차량에서도 폭발 장면이 목격됐습니다.놀란 차들은 모두 멈춰서 상황을 살피고 있습니다.폭발 직후로 보이는 다른 화면입니다.자욱한 연기 속에서 사람들은 몸을 숙인 채 이온몰 밖으로 서둘러 대피하고 있습니다.[아래로, 아래로.]일본 경찰이 촬영한 쇼핑몰 내부 모습을 보면 폭발 당시의 위력을 실감할 수 있습니다.폭격을 맞은 듯 천장은 뜯겨 나갔고, 매장 곳곳이 전쟁터처럼 변했습니다.직원만 2천700명에 달하는 이온몰 폭발로, 지금까지 모두 3명이 숨지고, 1명 심정지 상태입니다.[요시다/이온그룹 대표 : 현시점에서 당사가 파악하기로는 3명의 생사가 확인되지 않고 있습니다.]사망자는 모두 매장 직원으로 알려졌는데, 이온그룹 측은 직원 일부가 지진이 발생하자 고객들을 대피시킨 뒤 건물 내부로 돌아온 것으로 보인다고 밝혔습니다.폭발 규모로 미뤄볼 때 가스 폭발로 추정되는데 정확한 원인은 계속 조사중입니다.[기하라 미노루/일본 관방장관 : 어제 소방관과 경찰이 수색을 벌이는 동안 건물 내부에서 가스 냄새가 났다는 신고가 접수되었습니다. 자세한 원인은 현재 조사 중입니다.]근처 야쓰시로 일본제지 공장에서도 대형 굴뚝이 무너지면서 5명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.현재 확인된 사망자는 13명, 사고 현장마다 행방불명자도 여럿입니다.[다카이치 사나에/일본 총리 : 시간과의 싸움입니다. 가능한 많은 사람을 구하기 위해 모든 자원을 총동원할 것입니다.]인명 피해가 더 커질 우려가 나오는 가운데 지진 피난민은 7천700명에 달하고 있습니다.(영상편집 : 채철호, 영상출처 : 아사히(히요시 켄고))