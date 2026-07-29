청와대 "현직 대통령 임기 연장 개헌, 불가능하고 비현실적"

청와대는 조정식 국회의장의 '현직 대통령 연임 개헌은 국민 선택의 문제' 발언으로 정치권에서 논란이 불거지자 이재명 대통령도 연임을 위한 개헌이 불가능하다고 보고 있다는 점을 강조했습니다.



성기홍 청와대 홍보소통수석은 오늘(29일), SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 "현직 대통령의 임기를 연장하는 개헌은 현행 헌법 규정상 불가능하고 또 비현실적"이라며 "그것을 국민들이 수용하겠는가. 그럴 거라고 생각하지 않는다"고 단언했습니다.



성기홍 수석은 그러면서, 이재명 대통령이 대선 후보 시절 관련 언급을 이미 한 바 있다며, "'현행 헌법상 개헌을 할 경우 개헌안 제안할 당시의 대통령에게는 개헌 내용이 적용되지 않는다'는 점을 분명히 한 바가 있다"고 덧붙였습니다.



이어, "헌법 128조 2항은 우리가 반드시 지켜야 할 역사적 합의이고, 그 규정 속에 국민의 뜻이 담겨 있다"며 "더는 이 문제가 불필요한 논란으로 확산되지 않기를 바란다"고 강조했습니다.