일본 구마모토 강진에 13명 사망…"붕괴된 쇼핑몰 안에 여러 명 있다"

▲ 28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진 이후 대형 쇼핑몰에서 난 폭발사고로 건물 일부가 붕괴돼 있다.

28일 일본 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 발생한 규모 7.1 강진으로 13명이 사망하고 약 7천700명의 피난민이 발생한 것으로 집계됐습니다.일본 정부 발표에 따르면 29일 오후 3시 기준으로 집계된 사망자 수는 13명입니다.그 외 심정지 상태 환자가 5명, 중경상 23명, 생사가 확인되지 않은 사람이 다수 있습니다.사망자 중 20대 여성 등 3명은 구마모토현 가시마마치에 있는 대형 쇼핑센터 '이온몰 구마모토'의 폭발 현장에서 확인됐습니다.NHK에 따르면 이날 오후 2시 기준으로 일본제지 야쓰시로 공장에서 일어난 굴뚝 붕괴로 구조물 내부에 갇혔던 11명 중 7명이 구조됐습니다.이 중 5명이 숨지고 2명이 부상당했습니다.아직 구조되지 않은 4명의 생사는 확인되지 않았습니다.다카이치 사나에 일본 총리는 비상재해대책본부 회의를 주재하면서 "아직 여러 명이 (이온몰) 건물에 남겨져 있고 일본제지 야쓰시로 공장에서 일어난 굴뚝 붕괴에 의한 행방불명자도 여러 명"이라고 말했습니다.그는 "강진 발생 뒤 20시간 이상이 경과하고 있지만, 아직 도움을 기다리는 분들이 있어 시간과의 싸움이 되고 있다"며 구조 활동에 전력을 다할 것을 당부했습니다.교도통신 등에 따르면 이온몰 사망자 3명은 모두 이온그룹 또는 쇼핑몰 입점 매장 종업원입니다.이 밖에도 종업원 1명이 심정지 상태이며, 4명의 생사는 확인되지 않고 있습니다.이온그룹은 기자회견을 열어 쇼핑몰에 약 2천700명이 근무 중이었고 일부가 고객 대피 안내 뒤 건물 내부로 복귀한 것으로 보인다고 설명했습니다.또 방문객은 전부 대피했다고 발표했습니다.일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이온몰 구마모토 붕괴 현장에 대해 28일 진행된 수색 과정에서 '가스 냄새가 난다'는 보고가 있었다면서도 확실한 폭발·붕괴 원인은 확인 중이라고 밝혔습니다.이온몰과 일본제지 붕괴 현장 외에도 구마모토현 고사마치와 야쓰시로시에서 각각 1명이 사망하고 진앙지인 히카와마치에서 2명이 심정지 상태로 발견됐습니다.구마모토현, 후쿠오카현 등에 설치된 피난소 450곳에 7천700여 명이 피난 중입니다.29일 오전 7시 기준으로 구마모토현 3만 6천900가구가 정전을 겪었고 약 8만 4천 가구에 수돗물 공급이 끊겼습니다.가스는 구마모토시와 야쓰시로시 등 약 9천500가구에 공급이 끊겼습니다.다카이치 총리는 "더운 날씨 속 피난이 장기화할 가능성도 있다"며 식수·식재료·골판지 침대·위생용품·비상 전원 등 구호 물품 지급에 총력을 다할 것을 당부했습니다.그는 차에서 피난 생활을 하는 주민도 다수 있다며 휘발유 지원을 주문하면서 좁은 차내에서 생활하며 생길 수 있는 '이코노미클래스 증후군' 예방에도 힘써달라고 당부했습니다.2016년 이 지역에서 일어난 강진 때 차내 피난 생활을 한 주민들 일부가 이코노미클래스 증후군을 겪었습니다.일본 자위대는 대원 4천600명을 실종자 수색 및 구난 작업에 파견했고 경시청은 재해 구조를 전문으로 하는 특수 구조대원과 헬리콥터를 구마모토현으로 보냈습니다.구조대가 드론 등 장비를 이용해 이온몰 구마모토 사고 현장 내부를 찍은 영상에는 천장이 무너져 전선 등 구조물이 아래로 향해 있고 폭발 당시 생긴 것으로 보이는 분진과 파편이 어지럽게 퍼져 있었습니다.교도통신은 폭발 당시 상당한 위력이 있었음을 보여준다고 해설했습니다.일본 원자력규제위원회는 29일 구마모토현 내 6곳에 설치된 방사선 감시장치에서 전날 오후 11시부터 측정치가 파악되지 않고 있으나 이는 정전으로 서버 통신에 문제가 생겼기 때문으로 보이며, 주변 원자력발전소에는 이상이 없다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)