증시 급락에 국고채 이틀째 강세…3년물 금리 3.800%

국내 증시가 이틀째 큰 폭으로 하락하면서 오늘(29일) 국고채가 전날에 이어 강세(금리 하락)를 이어갔습니다.



이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.800%에 장을 마쳤습니다.



지난 10일(3.768%) 이후 가장 낮은 수준입니다.



10년물 금리는 연 4.257%로 3.2bp 하락했습니다.



5년물과 2년물은 각각 3.1bp, 1.6bp 하락해 연 4.037%, 연 3.690%에 마감했습니다.



20년물은 연 4.485%로 4.6bp 내렸습니다.



30년물과 50년물은 각각 2.8bp, 2.7bp 하락해 연 4.515%, 연 4.414%를 기록했습니다.



외국인은 3년 및 10년 국채선물을 각각 1만 6,174계약, 110계약 순매수했습니다.



이날 국고채 강세는 위험자산으로 분류되는 국내 증시가 전날에 이어 큰 폭으로 하락하면서 안전자산 선호 심리가 강해졌기 때문으로 풀이됩니다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장에서는 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)와 20분간 매매가 중단되는 서킷브레이커가 전날에 이어 발동되는 등 전날 대비 6% 안팎의 하락세로 마감했습니다.



여기에 원·달러 환율이 약 5개월 만에 가장 낮은 수준을 기록한 점도 긍정적인 영향을 끼쳤습니다.



이날 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 15.8원 내린 1,446.7원을 나타냈습니다.



오후 3시 30분 기준가로는 중동전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일(1,439.70원) 이후로 가장 낮은 수준입니다.



신영증권 조용구 연구원은 "증시가 큰 폭으로 조정을 받아 상대 급부로 안전자산 선호 심리가 강해지면서 국고채 금리가 내렸다"며 "환율이 내려온 것도 금리 하락에 도움이 된 것으로 보인다"고 분석했습니다.