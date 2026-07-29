환율 15.8원 내린 1,446.7원…중동 전쟁 이후 최저

원/달러 환율이 오늘(29일) 1,440원대로 밀리면서 약 5개월 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.



이날 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시 30분 기준 15.8원 내린 1,446.7원입니다.



오후 3시 30분 기준가로는 중동전쟁 발발 직전인 지난 2월 27일(1,439.70원) 이후로 가장 낮은 수준입니다.



환율은 이날 1,455.00원에서 출발해 오전 9시 17분쯤 1,457.80원에서 고점을 찍고 내리 하락해 낮 1시 43분쯤 1,442.60원까지 내려왔습니다.



장중 저점으로는 지난 5월 6일(1,439.60원) 이후 가장 낮습니다.



SK하이닉스가 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 조달한 자금이 외환시장에 유입되고 월말 수출업체 달러 매도(네고) 물량이 출회되면서 환율 하방 압력으로 작용한 것으로 풀이됩니다.



국내 유가증권시장에서 외국인들은 이날 약 1조 2천억 원어치를 팔아치웠습니다.



이날 코스피는 전날보다 6% 가까이 내린 5,663.24로 장을 마쳤습니다.



코스닥 지수도 전날의 급락(-7.72%)에 이어 이날도 6% 넘게 빠진 662.68로 마감했습니다.



전날에 이어 이틀 연속 코스피와 코스닥 양 시장에서 프로그램매도호가 일시효력정지(매도 사이드카)와 20분간 매매가 일시 중단되는 서킷브레이커가 발동됐습니다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 101.334로 0.077 하락했습니다.



엔/달러 환율은 163.546엔으로 0.235엔 하락했습니다.



원/엔 재정환율은 100엔당 884.56원으로, 8.82원 내렸습니다.