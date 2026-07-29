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KBO, '이물질 퇴장' 김기중 징계 철회…글러브 접착제로 확인

서대원 기자
작성 2026.07.29 17:03 조회수
KBO, '이물질 퇴장' 김기중 징계 철회…글러브 접착제로 확인
▲ 한화 이글스 소속 시절 김기중

한국야구위원회(KBO)가 퓨처스리그(2군) 경기 도중 이물질이 적발돼 퇴장 조치된 상무 투수 김기중(원소속 팀 한화 이글스)에게 징계를 내리지 않기로 했습니다.

KBO는 오늘 김기중의 글러브를 회수해 조사한 결과 적발된 이물질은 폭염에 글러브 내부 접착제가 녹아 끈 구멍 사이로 흘러나온 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.

김기중은 지난 25일 경기도 고양 국가대표 훈련장에서 열린 퓨처스리그 고양 히어로즈와 경기에서 글러브에 이물질이 묻은 것이 발각돼 퇴장 명령을 받았습니다.

프로야구 1, 2군 경기를 통틀어 이물질이 적발돼 퇴장당한 것은 김기중이 처음입니다.

김기중은 KBO 시행세칙에 따라 자동으로 10경기 출장 정지 징계를 받을 예정이었습니다.

하지만 KBO의 추가 조사 결과 부정 투구를 위해 고의로 묻힌 이물질이 아니라 글러브 접착제가 녹은 것으로 드러나 징계를 피하게 됐습니다.

KBO는 향후 유사 사례를 방지하기 위해 글러브 등 장비와 신체에 이물질이 묻어 있는지를 선수가 스스로 점검하고 의심되는 경우 심판진에게 확인받을 수 있도록 각 구단에 공지했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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