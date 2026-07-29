이 대통령, 룰라 일했던 브라질 금속노조 방문…"노동존중, 브라질과 다를 것 없어"

▲ 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 금속노동조합 사무실을 방문해 웰링턴 다마스세누 상파울루주 금속노조위원장과 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 정치적 상징인 상파울루 금속노동조합 본부를 직접 방문했습니다.룰라 대통령은 1975년 당시 10만 명의 노조원을 둔 금속노조 위원장으로 당선되고 1980년 브라질 사상 최대 규모의 파업을 주도했는데, 이는 3선 대통령이자 남미의 '좌파 대부'로 불리는 그의 정치 역정의 출발점으로 평가됩니다.이 대통령은 웰링턴 다마스세누 현 위원장의 안내를 받아 금속노조 건물과 룰라 대통령이 일했던 당시의 모습이 그대로 보존된 사무실을 둘러봤습니다.이 대통령은 룰라 대통령이 일했던 책상에 앉아 그의 과거 사진과 똑같은 포즈를 취하며 기념사진을 촬영하기도 했습니다.다마스세누 위원장이 "룰라 대통령이 이 사진을 보면 아주 좋아하실 것 같다"고 말하자 이 대통령은 크게 웃기도 했습니다.이 대통령은 다마스세누 위원장의 질문을 받고 "나도 시계를 만들었다"며 룰라 대통령과 같이 노동자 출신 대통령임을 설명했습니다.이 대통령은 방문을 마친 뒤 엑스(X·옛 트위터)에 "노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없다"는 소회를 남겼습니다.강유정 청와대 수석대변인은 "룰라 대통령을 구심점으로 노동운동이 중요한 역할을 수행했던 상징적인 장소를 방문함으로써 양 정상 간 유대관계를 더욱 돈독히 하고 상호 이해와 신뢰를 더욱 심화하는 의미 있는 자리였다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)