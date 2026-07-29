뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

미국 국방부, 중국 주요 대학과 연구소 '제재 리스트' 추가…중국 "필요 조치할 것"

최고운 기자
작성 2026.07.29 16:41 조회수
미국 국방부, 중국 주요 대학과 연구소 '제재 리스트' 추가…중국 "필요 조치할 것"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석

미국 국방부가 중국 주요 대학과 국립 연구소들을 제재 리스트에 추가로 올리자, 중국이 '필요한 조치'를 취하겠다며 반발했습니다.

미국 국방부가 지난 23일 공개한 '문제 활동에 종사하는 외국 연구기관 리스트'최신판에 따르면 제재 대상이 된 중국 연구기관은 모두 88곳입니다.

이 목록은 매년 갱신되는데 올해 10여 곳 늘었습니다.

신규 등재 기관에는 우주정보혁신연구원·국가시간센터 등 중국과학원 산하 연구소를 비롯해 명문 상하이 푸단대, 상하이교통대, 산둥대, 국제관계학원 등이 포함됐습니다.

중국군 각군 병종학교와 연구소, 중국과학원 산하 연구소들, 베이징항공항천대, 베이징이공대, 칭화대 전략·안보연구센터, 베이징고압과학연구센터, 베이징양자정보과학연구원, 충칭대, 창춘대 고효율 반도체 레이저 국방과학기술 중점실험실 등 기존 등재 기관들은 그대로 유지됐습니다.

이에 대해 중국 상무부는 "중국은 강한 불만과 단호한 반대를 표한다"는 입장문을 냈습니다.

"미국은 끊임없이 국가 안보 개념을 일반화하고 차별적인 장벽을 인위적으로 세워 과학 연구 협력을 정치화·무기화·도구화한다"고 지적했습니다.

중국 상무부는 "미국이 중국 과학 연구기관에 대한 근거 없는 비방을 중단하고 조속히 잘못된 조치를 시정해 중국 과학 연구기관에 공평·공정·비차별 대우를 제공할 것을 촉구한다"며 "중국은 필요한 조치를 취해 중국 연구기관의 정당하고 합법적인 권익을 수호할 것"이라고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지