경남 양산 40.3도까지 치솟아…부산 '122년 만에 최고기온'

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오늘(29일) 한낮 경남 양산 기온이 40도를 넘겼습니다.재작년과 작년에 이어 3년 연속 국내에서 기온이 40도를 넘는 지역이 나온 것입니다.'극히 이례적'이라고 여겨지던 '7월에 40도'도 작년에 이어 2년 연속 나타났습니다.기상청 관측기록을 보면 양산 기온은 오늘 오후 3시 26분 40도를 기록했고 이후 더 올라 오후 3시 34분에는 40.3도를 찍었습니다.아직 해가 지지 않아 기온이 더 오를 가능성도 있습니다.2008년 12월 26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 이처럼 높게 기온이 오른 적은 없었습니다.지난 26일 양산 기온이 39.3도까지 오르면서 재작년 8월 3일 기록(39.3도)을 제치고 1위에 오른 지 사흘 만에 기록이 또 경신된 것입니다.기상기록은 값이 같으면 최신을 상위에 놓는 원칙이 있습니다.올해도 40도가 넘는 지역이 나오면서 '40도 더위'가 '뉴노멀'이 됐다는 평가가 나올 것으로 보입니다.오늘 부산 기온도 오후 2시 56분 38.8도(부산기상관측소 기준)까지 올랐는데 이는 1904년 4월 9일 부산에서 근대적인 기상관측을 시작한 이래 최고기온입니다.종전 1위는 2016년 8월 14일 기록된 37.3도였습니다.부산 북구는 기온이 39.0도(오후 2시 30분)까지 치솟기도 했습니다.부산은 대한해협에 접해 해양성 기후 특성이 나타납니다.바다는 육지보다 비열이 커서 여름철 상대적으로 느리게 뜨거워집니다.이에 바다의 영향이 큰 부산은 여름 한낮 기온이 내륙보다 덜 오르는 편인데 '이중 고기압 더위'에 기온 기록이 경신됐습니다.부산과 이웃한 김해 기온도 2008년 2월 관측을 시작한 이래 두 번째로 높은 수준인 38.6도까지 올랐습니다.김해의 역대 최고기온은 2013년 8월 10일 기록된 39.2도입니다.동해안 쪽도 기온이 높게 올랐는데, 강원 속초 기온은 36.6도까지 오르면서 1968년 1월 1일 기상관측 이래 7월 기온으로는 두 번째로 높았습니다.북태평양고기압과 티베트고기압이 이중으로 우리나라를 덮어 극심한 더위가 당분간 이어질 것으로 예상돼 기온이 40도가 넘는 상황이 계속 나올 가능성이 큽니다.2개 고기압이 우리나라를 덮은 가운데 남쪽에서 고온다습한 공기가 불어 들면서 열이 주입되기만 하고 빠져나가지는 않는 상황입니다.고기압권 내 하강 기류에 구름이 발달하지 못하면서 햇볕까지 강하게 내리쬐고 있습니다.동쪽 지역은 바람이 산맥을 넘으며 한층 뜨거워지는 '푄현상'이 겹쳐 특히 덥습니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)