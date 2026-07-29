중기부, 소상공인 재기 지원 현장 간담회…300만 명 위기 징후 관리

중소벤처기업부는 경영 위기 소상공인의 회복과 재기 지원 현황을 점검하고 현장 의견을 듣기 위해 소상공인 재기 지원 현장 간담회를 개최했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.



경기도 의정부시 소상공인시장진흥공단 경기북부지역본부에서 열린 이날 간담회에는 중기부와 경기지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단, 신용회복위원회, 지역신용보증재단, 서민금융진흥원 등 유관기관과 컨설턴트, 취업교육기관, 소상공인단체, 정부 지원을 받은 소상공인 등 20여 명이 참석했습니다.



중기부는 간담회에서 '소상공인 회복 및 재기 지원 방안'의 추진 성과를 발표했습니다.



중기부는 올해 3월부터 대출을 이용 중인 소상공인 약 300만 명의 데이터를 기반으로 경영 위기 징후를 선제적으로 모니터링하면서 위기 징후가 감지되면 정부 지원 사업을 맞춤형으로 안내하고 있다고 설명했습니다.



간담회에서는 재기에 성공했거나 정부 지원을 받는 소상공인과 현장 전문가들이 정책 참여 경험과 애로사항을 공유했습니다.



참석자들은 중장년 소상공인을 위한 맞춤형 재창업 지원을 확대해달라는 요청과 함께 경영 위기 징후를 알리는 안내 메시지를 스팸으로 오인하지 않도록 홍보를 강화할 필요가 있다는 의견 등을 제시했습니다.



중기부는 간담회에서 제시된 의견을 정책에 반영하는 한편 다음 달 중순부터 10월까지 전국 15개 광역자치단체에서 '찾아가는 소상공인 종합 상담회'를 순차적으로 개최할 계획입니다.



상담회에서는 금융 지원과 경영 진단, 폐업 절차, 채무 조정, 취업 및 재창업 지원 등 소상공인 회복과 재기에 필요한 사항을 1대 1 맞춤형으로 상담·지원합니다.



이병권 중기부 제2차관은 "사업 정리와 컨설팅, 특화교육부터 신용 회복과 재도전 지원에 이르기까지 지원 과정에서 발생하는 사각지대와 현장의 애로사항을 면밀히 점검해 소상공인의 상황과 재기 단계에 맞는 맞춤형 지원 체계를 지속적으로 보완·강화해 나가겠다"고 말했습니다.



(사진=중소벤처기업부 제공, 연합뉴스)