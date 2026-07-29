종합특검, '양평 고속도로 백지화' 원희룡 다음 달 6일 재소환

▲ 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다.
권창영 2차 종합특별검사팀이 서울-양평 고속도로 노선 변경 의혹과 관련해 원희룡 전 국토교통부 장관에게 재소환을 통보했습니다.
3대 특검 이후 남은 사건을 수사하는 종합특검팀은 다음 달 6일 오전 10시 원 전 장관을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 불러 조사한다고 오늘(29일) 밝혔습니다.
원 전 장관은 지난 2023년 7월 서울-양평 고속도로 종점 변경과 관련해 김건희 여사 일가 특혜 의혹이 불거지자 적법한 심의 절차를 거치지 않고 사업 백지화를 선언한 혐의를 받습니다.
원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 김 여사 일가 땅인 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 특혜 의혹이 불거졌습니다.
원 전 장관은 "특혜 의혹이 제기되기 전까지 고속도로 사업에 어떤 관여도 하지 않았다"며 "장관으로서 정상적 사업 추진이 어렵다고 판단해 기존 절차를 중단했을 뿐"이라는 입장입니다.
종합특검팀은 지난 15일 압수수색을 통해 원 전 장관의 휴대전화를 확보한 데 이어 23일에는 원 전 장관을 피의자 신분으로 불러 9시간 동안 조사했습니다.
지난해 6월 민중기 특별검사팀이 원 전 장관에게 내렸던 출국금지는 "출국 요청과 관련해 협의가 잘되고 있다"며 이달 24일 해제했습니다.
앞서 민중기 특검팀은 특혜 의혹에 연루된 국토부 서기관 김모 씨와 한국도로공사 직원 등을 직권남용 혐의로 기소했으나 '윗선'으로 지목된 원희룡 전 장관의 혐의는 규명하지 못했습니다.
(사진=연합뉴스)
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