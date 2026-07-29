'e스포츠' 국가대표팀 진천선수촌 첫 입촌…아시안게임 대비

▲ 진천 국가대표선수촌에 입촌한 e스포츠 대표팀

2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 e스포츠 국가대표팀이 처음으로 충북 진천의 국가대표 선수촌에 입촌했습니다.대한체육회는 오늘부터 31일까지 사흘간 e스포츠 대표팀의 입촌 훈련을 지원한다고 밝혔습니다.체육회에 따르면 e스포츠 종목 선수들이 선수촌에 들어가는 것은 이번이 처음입니다.e스포츠는 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 정식 종목으로 채택됐고, 올해 9∼10월 열리는 아이치·나고야 대회에서는 11개 세부 종목으로 확대돼 열립니다.이번 입촌 훈련에는 6개 종목(배틀그라운드 모바일·뿌요뿌요 챔피언스·e풋볼·그란 투리스모 7· 포켓몬 유나이트·제5인격) 22명의 선수단이 참여합니다.입촌 기간 선수단은 선수촌 시설을 이용하며 종목별 자율 훈련 등을 진행합니다.김택수 국가대표선수촌장의 특강을 듣고, 아시안게임 D-50 기념행사로 열리는 국가대표 사기 진작 프로젝트 '치어 업 스테이지'에 참여하며 다른 종목 선수들과도 교류할 예정입니다.김택수 선수촌장은 "e스포츠 국가대표팀의 첫 선수촌 입촌을 진심으로 환영한다"며 "국가를 대표한다는 자긍심을 바탕으로 아시안게임에서 최고의 기량을 발휘하길 기대한다"고 말했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)