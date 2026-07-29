[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 김준일 시사평론가, 손석민 SBS 논설위원
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● "연임 개헌" 일파만파
김준일 / 시사평론가
"'연임 개헌' 논란으로 유시민 '썩은내론' 옳았다는 얘기 나와"
"조정식 발언, 전당대회까지 영향 미칠 듯"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"조정식, 이 대통령 정무특보 출신…'명픽은 안된다'는 얘기도"
"민주, 헌법 규정도 허물 수 있다는 오만한 자세 가져"
손석민 / SBS 논설위원
"'연임개헌론'·코스피 등 이 대통령 순방 중 악재 많아…설명하는 자리 있어야
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
주영진 앵커가 찾아본 1987년 10월 '연임 불가' 개헌안 의결 발언록 / 여담야담 / SBS / 주영진뉴스브리핑
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