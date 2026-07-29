"나 시의원인데" 술 취해 행패…또 택시비 안 내고 욕설

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강원 지역의 한 3선 기초의원이 술에 취해 지구대에서 난동을 부린 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다.강원 춘천경찰서는 관공서 주취 소란 혐의로 더불어민주당 김지숙 춘천시의원을 입건해 조사하고 있다고 오늘(29일) 밝혔습니다.김 의원은 어제 오후 10시쯤 춘천시 후평지구대에서 술에 취해 경찰관들에게 욕설하는 등 난동을 부린 혐의를 받고 있습니다.당시 김 의원은 택시비를 지불하지 않아 택시 기사가 김 의원을 태우고 지구대를 찾았던 것으로 확인됐습니다.경찰은 김 의원의 신원이 확실하고 도주 우려가 없다는 점 등을 고려해 현행범으로 체포하지는 않았다고 설명했습니다.이후 김 의원은 술에 취해 넘어지면서 머리에 가벼운 상처를 입어 소방 당국에 도움을 요청한 것으로 알려졌습니다.앞서 김 의원은 지난해 말에도 술에 취해 택시 요금을 내지 않고 지구대를 방문, 자신의 신분을 내세우며 행패를 부린 것으로 드러났습니다.당시 시의회 윤리특별위원회는 징계 대신 재발 방지를 권고하는 데 그쳤으나, 불과 넉 달여 만에 비슷한 사건이 다시 발생한 겁니다.이에 따라 춘천시의회와 소속 정당은 조만간 각각 윤리위원회를 열고 김 의원에 대한 징계 여부 등을 다시 논의할 방침입니다.김 의원은 "물의를 빚은 데 대해 반성하고 있으며 심려를 끼친 점 사과드린다"며 "조사에 성실히 임하겠다"고 사과했습니다.한편 지역 정치권에서는 이번 사건이 김 의원의 지역구 치안을 담당하는 현장에서 벌어졌다는 점을 강하게 비판하며 소속 정당의 철저한 진상 조사를 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)